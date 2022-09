Judith Schalansky skriver för framtiden

Tyska Judith Schalansky blir den nionde författaren som skriver för "The future library" (Framtidsbiblioteket), ett konstprojekt som möter publiken först om hundra år, uppger The Guardian. Projektet inleddes 2014 då den skotska konstnären Katie Paterson lät plantera tusen träd utanför Oslo samtidigt som en författare per år har tillfrågats att skriva en berättelse till framtidens läsare. Manuskripten bevaras i ett rum på Deichman-biblioteket i Oslo och ska tryckas först 2114 på papper gjort av skogen som planterades hundra år tidigare.