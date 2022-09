Orkanen Ian mörklägger Florida

Under onsdagen, när ovädret var som värst, befann sig en båt med över 20 migranter från Kuba till havs söder om Florida. Många av dem saknas fortfarande under torsdagen, när orkanvindarna fortsätter driva fram med en hastighet av cirka 40 meter per sekund. När orkanen var som kraftigast under onsdagen brakade den fram med närmare 70 meter per sekund.