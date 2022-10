Det doftar och sprakar – tanken på ved gör mig lugn

Under sommaren har jag talat med vänner om hur pandemin förändrat vår syn på frihet. En berättar att hon börjat läsa stoiker. En annan skojar om att han förut alltid levde med en resebiljett på kylskåpsdörren. Jag ler, för jag känner igen mig. Själv har jag ägnat mycket av coronaåren åt Bruce Springsteen och jag påminns om hans låt om en man som är rädd att bli låst i ett äktenskap, eller kanske snarare i ett bestämt liv där han är beroende av andra. En natt smyger han upp ur sängen och ner till vägen, symbolen för flykt och frihet: ”When he got there he didn’t find nothing but road”. Det där är att bli vuxen, men det är också livet på 2020-talet. Fram till pandemin var vi en generation som var rätt ovana vid yttre hinder. Jo, visst tyckte vi att världen ropade på oss, i den där hisnande tonen: mer, högre, längre. Nu är det vi som ska stå ut och försaka. Kommer vi att klara det?

Det sägs ibland att Putin väntar på vintern. Bekväma européer ska bli så trötta på strömavbrott, kyla och dyra prislappar att stödet för Ukraina viker.

Då tycker jag att bilden av världen som en resonanspunkt, snarare än en aggressionspunkt, känns användbar. Det här är inte vad vi planerat, men det är vad livet kräver av oss just nu. Vi sänker värmen och travar ved. Alldeles intill oss pågår kriget, där de flesta inte ens har ett val.

VECKANS...

Skymf. ”Helg seger!” utbrast SD Riks-profilen Rebecka Fallenkvist på valnatten. Vad menade hon? I en Expressen-intervju i veckan gav Dick Erixon, ansvarig utgivare för kanalen och partiets främsta språkrör, sin förklaring: ”Hon pratar skånska. Det är väldigt bökigt.” Hets mot folkgrupp! vill man som skåning utbrista – men så inser man att det inte är ett så lyckat skämt i sammanhanget.

Stickspår. Bruce Springsteen gick ut med att han gör en skiva med soulcovers. Ok, gör din grej, bossen. Still, at the end of every hard-earned day people find some reason to believe – vi som fortfarande tror på en ålderdomens ”Nebraska” väntar troget vidare.

Beef. Elisabeth Åsbrinks bok om Victoria Benedictsson, ”Mitt stora vackra hat”, har fått lovord men också anmärkningar kring lanseringen: När baksidestexten ”deklarerar att det här är den första stora biografin på sjuttio år [...] förbigås det faktum att Victoria Benedictsson är en av de 1800-talsförfattare det skrivits absolut mest om de senaste decennierna”, skrev Ann Lingebrandt i sin recension. Mer aggressiv var litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström som i Expressen anklagade Åsbrink för att förtiga forskning. Åsbrink svarade: ”Ska berättelsen om Victoria Benedictssons storslagna öde och tid återges med fotnoter och källhänvisningar eller ska det material som använts för biografin redovisas separat i slutnoter och litteraturlista? Jag har valt den andra vägen. Rätt eller fel – det kan vi debattera. Men tjuv?” Idag framträder hon på Bokens dag i Malmö.