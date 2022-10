Tonårspojke frias från våldtäktsförsök på fest

Under en fest i Skanör i januari i år blev en av gästerna, en tonårig kille, illamående och gick ut. En flicka följde med honom ut och då försökte han, enligt vad flickan berättat, att våldta henne. Pojken nekar till brott. Han menar att de hånglat och att han frågat om hon ville ha sex, och när han frågade henne sista gången och hon sa nej så avbröt han och reste sig upp och de gick in tillsammans. Dagen efter skickade han meddelande till flickan på Snapshat för att be om ursäkt för att de hånglat och för att han bett om sex, berättar han i förhör.