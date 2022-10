Medierna tjänar på att stryka läsarna medhårs

Johan Anderberg är journalist, författare och skribent på kultursidan.

I somras fick amerikanska föräldrar ett efterlängtat besked. Månader, år, av väntan var till sist över.

Äntligen kunde de vaccinera sina småbarn mot covid.

Det var i alla fall den bilden som New York Times nio miljoner prenumeranter fick av läget i de amerikanska hushållen.

”Det är äntligen deras tur”, utbrast tidningen i en artikel.

”The wait is over for families,” jublade den i en annan text.

För en läsare på andra sidan Atlanten framstod rapporteringen inför småbarnsvaccineringen som något förbryllande. I de flesta europeiska länder hade invånarna för längesedan slutat bry sig om pandemin, och i Danmark hade folkhälsochefen Søren Brostrøm till och med sagt att det var ett misstag att vaccinera barn mellan 5 och 11 år.