Men är det här verkligen det bästa sättet att ta sig an problemen? Varför vänta med att agera tills katastrofen inträffar? Absolut, nödhjälp och akuta insatser efter en katastrof är viktigt. Men vi måste också lägga fokus på vad vi kan göra långt tidigare – innan katastrofen har inträffat.

Organisationer startar en akut insamling för att uppmärksamma och samla in pengar till den pågående krisen. Med bilder från katastrofen färskt i minnet känner sig stater, företag och privatpersoner manade att skänka pengar för att bidra till att minska lidandet.

Istället för att vänta in katastrofen innan vi agerar borde aktörer redan vid den första prognosen om utebliven regnperiod snabbt sätta in stödinsatser för att säkerställa människors tillgång till mat, vatten och andra resurser. På så sätt får människor i de drabbade områdena möjlighet att hantera situationen i tid, innan den blir alarmerande.

Låt oss ta ett aktuellt exempel på en kris där ett proaktivt agerande hade kunnat förhindra den akuta situation miljontals människor nu befinner sig i. I Östafrika pågår just nu den värsta torkan på över 40 år. Nästan fem miljoner barn är akut undernärda och 16 miljoner människor saknar tillräckliga mängder vatten. De senaste prognoserna visar att ytterligare en regnperiod, den femte i rad, riskerar att utebli.

Som barnrättsorganisation ser vi hur effekterna av klimatrelaterade naturkatastrofer och långsamma kriser som torka eller rubbade regnmönster ökar barnarbete, barnäktenskap, trafficking, sexuella övergrepp och konflikter. Barn tvingas att gå och hämta vatten på platser långt ifrån hemmet där de riskerar att utsättas för övergrepp, giftas bort när föräldrarna inte har råd med mat och utbildning, drivas på flykt från sina hem eller lämnas att sköta syskon och hushåll ensamma i månader.

Detta bekräftas också i en ny rapport från FN som släpptes i veckan: Climate change is a threat multiplier for women and girls. Barn är tveklöst de som drabbas hårdast av klimatförändringarna och dess följder.

Att satsa på att förebygga effekterna av en förestående katastrof är alltså billigare, effektivare och mer etiskt försvarbart än att fokusera på efterverkningarna. Ändå blir gensvaret från omvärlden – inklusive Sverige – mycket större när katastrofen väl inträffat.

I regeringsförklaringen tidigare i veckan klargjorde statsminister Ulf Kristersson (M) att målet att minst 1 procent av bruttonationalinkomsten försvinner.

Den nya regeringen kommer också att prioritera stöd till närområden och fokusera mer på humanitärt stöd, det vill säga akut stöd vid katastrofer. Det betyder sannolikt att det bistånd som ska förebygga katastrofer och bygga starkare samhällen kommer att minska kraftigt.