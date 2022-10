”Dandyn från Arlöv” har avlidit

Under ett malmöitiskt 90-tal svepte Fredrik Karlsson in, ofta iklädd smoking och vit halsduk på Malmöscenen, och tolkade såväl David Bowie som Zarah Leander. Ibland på stora etablerade scener, men ännu mer ofta på udda undergroundscener. I Malmö var han under ett antal år en stjärna, men lyskraften tog sig aldrig riktigt utanför Skåne.