Det spelar inte någon roll vilken livsmedelsaffär du går in i. Mjölken är alltid placerad längst in i butiken. Genom mjölkens placering ger köpmannen sig själv möjlighet att påverka och inspirera oss under vår väg genom butiken. Åh, titta vilka fina nektariner. Vilket fint pris det är på ostkaka.