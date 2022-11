Thunbergs antologi är ett slags we are the world-ensemble med texter från över hundra geofysiker och matematiker, oceanografer och meteorologer, ingenjörer, ekonomer, psykologer och filosofer. Elizabeth Kolbert, Dave Goulson, Nicholas Stern, Johan Rockström, Björn H Samset, Margaret Atwood, Michael E. Mann, David Wallace-Wells, Naomi Klein, Thomas Piketty. Få tackar nej till Greta, inklusive ledande forskare inom varje givet fält, representanter från ursprungsbefolkningar – och generaldirektören för WHO.

I den första halvan får vi veta det vi kanske redan vet, bara med färskare och ännu blodigare siffror. Det handlar om arter som dör, isar som smälter och dominobrickor som faller över världen. Vi har släppt ut mer koldioxid i atmosfären sedan 1991 än under hela mänsklighetens föregående historia. FN:s klimatpanel uppskattar att vi kommer hamna på TRE KOMMA TVÅ GRADERS global temperaturhöjning vid seklets slut baserat på dagens politiska åtgärder.

Det här är tättskrivna flygblad om nödläget. Men det är i texterna i andra halvan det bränner till. Vad göra? Och vem ska göra det? Här går fingret mot de individer, företag, länder, politiker som räknat in vinsterna och skickat kostnaderna till andra sidan jorden, eller barnbarnen. Den rikaste procenten i världen är ansvariga för mer än dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som den fattigaste hälften av mänskligheten. Fun fact: Om man sänkte hastigheten på tyska motorvägar till 130 kilometer i timmen skulle koldioxidutsläppen minska med 1,9 miljoner ton per år. Mer än de totala nationella utsläppen i de sextio länder som släpper ut minst växthusgaser.