Flera av de texter som skrevs handlade inte primärt om serien, utan om att Netflix nu verkade uppvisa en unik konkurrensfördel. Tack vare de enorma mängder användardata som företaget samlat på sig kunde de i förväg veta vilka filmer och serier som skulle gå hem hos publiken. New York Times kände teknikskribent David Carr beskrev denna påstådda förmåga att se in i framtiden som “spooky”.

För nästan tio år sedan nu, i februari 2013, släppte Netflix den inledande säsongen av ”House of cards”. Tv-serien var en av de första som Netflix själva producerade, och blev ganska snabbt lite av en succé – i alla fall mätt enligt den uppmärksamhet den genererade i olika medier.

Uppmärksamheten kring Netflix skördande av “big data” var typisk för hur de stora och små plattformsföretagen länge betraktades. Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google fick akronymen FAANG och överpresterade på börsen. Investerare plöjde ner pengar i tvivelaktiga affärsmodeller från Uber, Wework och olika elsparkcykelföretag. Samtidigt kom en rad böcker, som “The four” av Scott Galloway, eller "The age of surveillance capitalism” av Shoshana Zuboff, som från olika håll försökte beskriva det unika med de så nya och så snabbt växande företagen. Denna unicitet togs gärna upp av företagen själva. Google påstod sig kunna förutsäga influensasäsonger, Uber hävdade att de kunde optimera trafikflödena i städer bättre än världens trafikexperter. Och Netflix? Ja, de kunde ju veta i förväg vilka filmer som deras prenumeranter skulle älska.

Det är slående hur snabbt synen på teknikföretagen har förändrats. Netflix har tappat 50 procent av sitt värde sedan årsskiftet, Meta har gått ner med 70 procent under samma period. På onsdagen kom beskedet att företaget , som äger Facebook, Instagram och Whatsapp, sparkar 11 000 anställda. Uber har tappat häften av sitt börsvärde sedan toppen 2021 och AirBnB nästan lika mycket. Även företag utanför börsen, som det svenska fintechföretaget Klarna, har drabbats hårt.

Som telefonexemplet antyder är nätverkseffekter inget nytt – telefonen är ju äldre än alla nu levande människor – men med internet blev det plötsligt möjligt att skapa nya nätverk.

När ekonomen Jean Tirole – sedermera belönad med ekonomipriset till Alfred Nobels minne – 2003 skrev en artikel med titeln ”Platform competition in two-sided markets” gav det upphov till en mängd ny forskning om fenomenet – och troligen till att ordet ”plattform” blev en så central del av Silicon Valley-vokabulären.

Begreppet kom att användas med lite olika betydelser, men ett vanligt sätt att beskriva plattformsföretagen är att de inte behöver äga produktionsmedlen, utan bara “kommunikationsmedlen”. Uber äger inga bilar, AirBnB inga bostäder, Amazon inga fabriker.

Det verkade vara en oslagbar affärsmodell. Under det tidiga 00-talet började flera plattformsföretag att slå ut gamla framgångsrika företag i vitt skilda industrier: Toys R’ Us, Nokia, Blackberry och Barnes and Noble är klassiska exempel.

Det såg ut som framtiden. Så i ivern att bygga dessa nya plattformar – för taxiresor, e-handel, övernattningar, betalningar och så vidare – var åratal av förluster inget problem för investerarna. Vare sig pengarna kom från professionella riskkapitalister eller börsens småsparare. Vinsterna skulle ju komma så småningom.