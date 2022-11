Ofta har han all rätt att klaga – han är klämd mellan sin fru, mamma och sina barn. Världen är idiotisk ibland. Och hans syster Monika, hon är död och ständigt saknad, sorgen efter henne ljuder som en grundton genom hela den omfångsrika romanen.

Boken är nästan tjugo timmar lång, så det hade väl varit konstigt om jag inte blev påverkad av Johan Krafts kynne. Han har följt med mig på många promenader nu, i kön på Ica, under matlagningen och i samband med tandborstningen. Torbjörn Flygt låter sin huvudperson vanka fram och tillbaka genom hela ”Slugger” med ett lätt klagande tonfall, ibland alldeles ifrån sig över världens alla dumheter.

Johan Kraft vantrivs i kulturen. Han vantrivs så i Höllviken, Hellviken. Han bor där, men känner sig inte hemma. I Malmö andas han något lättare men han behöver liksom skyddas. Jag vill hemlighålla för honom – ja, just så verklig är han för mig denna höst – att det på den senaste tiden har brunnit bilar på Högaholm, Hermodsdal och Nydala, Höja och Almgården och nu i veckan ett tjugotal bilar på Jägersro. Även om det hade varit en klimataktion, vilket verkligen inget tyder på att det är, hade det kunnat få honom att tippa över kanten. ”Vi anser att det är onormalt många bilbränder nu, vi kan inte ha det på det här sättet” , sa den tillförordnade biträdande polischefen i Rosengård till denna tidning tidigare i veckan och det är just ett sådant uttalande som Johan Kraft skulle kunna gå igång på, Flygt skulle kunna låta en harang löpa över två-tre sidor bara om dessa få ord, och då har han inte ens nämnt själva bränderna eller vidare det grova våldet som pågår i staden, sprängningarna och skjutningarna och morden. Allt som är en del av vårt gemensamma universum. Jag skulle passa mig för att ta upp det med Kraft. Inte för att jag tror att han skulle anta ett rasistiskt förhållningssätt eller så, jag tror bara inte att hans späda axlar skulle palla trycket.

Men så är det allt det där som kommer med på köpet. Typ samtiden. Mycket som ryms inom detta vida begrepp retar gallfeber på Johan Kraft. Även här fullt förståeligt men jag vill också bara säga åt honom på skarpen att tagga ner. På ett plan är han en älskvärd figur, i all sin ömklighet – vill vara till lags, har en nervös blåsa, en tydlig värdegrund. Men hans eviga kverulerande – där vill man ju inte hamna. På en sådan vill man ju inte lyssna. Egentligen.

Istället skulle jag vilja ta Johan Kraft i handen och leda in honom på Gamla Begravningsplatsen. Där kan han känna livet i sig när han upplever paletten av färger, löven som prasslar kring stegen han tar. Sedan vidare in i Slottsparken där man kan spana på hägrar, ett av stadens bästa gratisnöjen. Jag skulle ta med honom längs Östra Förstadsgatan mot Värnhemstorget och sen svänga vänster på Lundavägen och titta in på golvet i frisörsalongen en trappa ner där, nästan framme vid Pizzeria Lazio, och bli bländad av de blänkande svartvita rutorna.