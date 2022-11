Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) under partiets valvaka. Redan under valnatten stod det klart att det skulle bli en knapp borgerlig majoritet. Ulf Kristersson (M) hade under valrörelsen inte gjort någon hemlighet av att han var beredd att samverka med de tidigare så utfrysta SD, skriver artikelförfattaren.