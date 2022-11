Vi ska prata om tv-versionen av hans kriminalroman ”Slutet på sommaren” som precis har spelats in och ska sändas på Viaplay nästa år. Anders de la Motte var tydlig inför tv-projektet: Alla skåningar i serien måste tala skånska.

– Det tycker vi inte alls om, vi som är skåningar. Dialekter är härliga på så sätt att de skapar en gemenskap. Vi kommer från samma landsända och förstår varandra. Men pratar man väldigt mycket dialekt och använder ord som ingen annan förstår hamnar den andra gruppen per definition utanför. Det är väl kanske så man har tänkt från början, vi ska inte utesluta någon och hålla oss till någon slags rikssvenska. Men då utesluter man dem som pratar dialekt vilket ju motverkar hela syftet.

– Precis! Och så fick de äntligen kliva ut. Vi spelade in i somras och var framförallt i nordvästra Skåne, intill Söderåsen, där boken utspelar sig. Det var jättefint väder och alla skådisar fick prata sitt normala tungomål. Det var fantastiskt bra stämning på inspelningen. Jag hoppas att det litegrann var för att de äntligen fick lov att vara i Skåne och prata skånska. Det var i alla fall några som uttryckte att det var så.

Berättelsen växlar mellan tidigt 80-tal och år 2004 och utspelar sig till stor del i den fiktiva skånska orten Reftinge som inspirerats av hans hemtrakter. Svårigheten var dubbel: att få till rätt slags skånska såväl geografiskt som tidsmässigt. de la Motte kom alltmer att titta på de dialektala bitarna i manuset.

– Manusförfattarna är stockholmare och lite yngre så då blev det mamma och pappa eller morsan och farsan, vilket vi aldrig säger här för vi sch-ar ju inte. Farsan, säger vi ju inte. Då blir det Kal P Dal: ”Gräd ente fassan!”

– Det var sådana grejer vi diskuterade. Morsan och farsan försvann bort. Påg och tös kom in. Och mor och far. Det är väldigt tydliga landsbygdsmarkörer. Jag höll på en hel del med det. När skådisarna kom in kommenterade de också hur saker skulle sägas. Vi har haft ett gemensamt jobb kring det.

Anders de la Motte nämner fler formuleringar som tvättades bort. Som det stockholmska uttrycket ”Det är inte läge.”

– Det finns inte i den skånska vokabulären och definitivt inte om vi backar i tiden. Sedan tog vi även bort mitt icke-favorit-ord: törs. Vi säger inte törs i Skåne, man drunknar ju fonetiskt i det. Vi säger våga.