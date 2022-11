Priset för ett liv i frihet i utlandet är ofta ett liv i ensamhet, som bitter kritiker av landsmän i det gamla hemlandet.

Att så många av Rysslands smartaste och mest framstående lämnat landet kan bli en tillgång för vetenskapliga, konstnärliga och akademiska institutioner i Väst. Det skadar Rysslands ekonomi på sikt, men Putin lär inte bry sig så länge han kan behålla sin makt.

De som stannat i Ryssland får bära de långsiktiga konsekvenserna av Putins militarism, kanske i större utsträckning än ukrainarna som nu uthärdar kriget. Eller som den berömde biologen och vetenskapsjournalisten Ilja Kolmanovskij, uttryckte saken när han lämnade Ryssland på grund av kriget: ”Med tiden kommer människor att förstå att Putins invasion också var ett angrepp på Ryssland.”

Översättning: Karen Söderberg

SKRIBENTEN

Ian Buruma, författare vars senaste bok heter The Churchill Complex: The Curse of Being Special, from Winston and FDR to Trump and Brexit (2020)

