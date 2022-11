Efter Könsförrädare: nu tar Tiny Oceans långsamma steg upp på scen

”Finger on the trigger”, ”Curse all law”, ”Raging river”. För nio år sedan hördes Luleåbandet Könsförrädare lite överallt. Plattan ”Curse all law” var en av de nominerade svenska skivorna till Nordic Music Prize 2013 och texterna kunde kretsa kring politiska ämnen som polisvåld, nyfascism och gentrifiering.