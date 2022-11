Dramatiskt slut när Lund tog två poäng mot nykomling

Lund hade 2–0 inför sista perioden och hade så långt matchen under kontroll, Åkersberga skapade inte mycket. Men ett boxplay redan en halv minut in resulterade till slut i en bortareducering – och när Åkersberga bröt en boll rakt in i plan och kunde avsluta i mål efter retur i sargen, hade man också kvitterat.