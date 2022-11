Malmö stads utbildningsverksamheter har gjort stora överskott under lång tid. Tillsammans får de en budget på över 10 miljarder kronor nästa år. De förhållandevis små besparingar som trots allt behövs göras kommer inte att drabba inte Malmös barn och unga.

För var och en som tar del av kommunledningens hela budgetförslag för 2023 kan det knappast råda något tvivel om våra prioriteringar. Vi värnar de välfärdsverksamheter som finns närmast Malmöborna, skolorna inräknade.

Malmö stad har en välskött ekonomi och ett bättre utgångsläge än många andra kommuner. Efter flera år av ekonomiska överskott kan vi nu använda en del av de cirka fyra miljarder kronor som satts av i den så kallade resultatutjämningsreserven. Därför är behovet av besparingar nästa år avsevärt mindre än vad det skulle vara.

Under de senaste tre åren har förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisat sammanlagda överskott på i genomsnitt över 200 miljoner kronor per år. Det är pengar som verksamheterna sedan tagit med sig in i nästa budgetår.

Överskotten beror på många olika saker, inte minst på svårigheten att rekrytera utbildad personal och att antalet barn och unga i skolålder har blivit mindre än vad prognoserna visade.

Trots överskotten har skolan på intet sätt för mycket resurser, varken i Malmö eller nationellt. Tvärtom är vi de första att skriva under på att välfärden behöver både mer pengar och långsiktiga planeringsförutsättningar.

Men det är varken rättvist eller rättvisande att som Hanna Höie hävda att Malmös förskolor och skolor är underfinansierade, eller att nästa års budgetförslag innebär stora besparingar på stadens verksamheter riktade till barn och unga.