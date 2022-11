Nytänt HV71 tog ny bortaseger

HV71 har varit helt under isen på bortaplan under hösten men på lördagskvällen kom säsongens tredje bortaseger när Brynäs besegrades med 5–1.

– Det känns grymt. Vi offrar oss på ett jättebra sätt och har efter uppehållet fått in ett helt annat go'. Det är kanon, säger HV-målvakten Jonas Gunnarsson till C More.