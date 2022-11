Mellan juni 2021 och juli 2022 har 1 648 unika boktitlar förbjudits på skolbibliotek i USA, visar ett index från amerikanska PEN. Bland dem: André Acimans Call me by your name, George M Johnsons All Boys Aren't Blue och Maia Kobabes Gender Queer: A Memoir. Alltså böcker som berör hbtq – 41 procent av de förbjudna böckerna handlar på något vis om homosexualitet, gender eller trans, skriver PEN.