Maskerade män gripna med skarpladdad k-pist – misstänkta mordplaner stoppade

Efter att en bomb placerats utanför en port på Almgården satte bostadsbolaget in bevakning. Två veckor senare försökte två maskerade män bryta sig in. Under deras flykt hittade polisen en skarpladdad k-pist. Männen misstänks ha varit på plats för att mörda en 32-åring på grund av en påstådd skuld.