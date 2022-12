När Jonathan Sager (SD, ledamot i kommunfullmäktige i Kalmar) ville stoppa Lady Busty och Miss Shameless Drag Queen Story Hours evenemang på Kalmars nyligen hbtqi-certifierade bibliotek på grund av att han anser att det är farligt och förvirrande för barnen, och för att skattebetalarnas pengar inte ska gå till politisk indoktrinering, väckte han ett smutsigt och öppet hat hos många liktänkande. Evenemang har ställts in, bibliotekarier och arrangörer bakom de normkritiska sagostunderna har alltså blivit hotade, och man har fått sätta in väktare (vilket säkerligen kostar skattebetalarna mer än vad sagostunderna gör).

Kanske var det Proud Boys aktion i North Carolina, USA, som inspirerade Sager. Iförda tröjor med tryck som ”Kill your local pedophile” stormade de in under en pågående sagostund och skrämde barnen och utsatte dem för en fara större än den fredliga lärdomen ”alla olika, alla lika”.

Det dröjde inte lång tid efter Sagers utspel innan någon sökte sig fram till ett videoklipp från 2020. Där tipsar Lady Busty pysselsugna om ”Erotisk ritbok” (tecknad av Magnus Frederiksen, utgiven 2011 av Vertigo Förlag) på förlagets Youtube-kanal, och med sociala mediers hjälp hittade fler dit för att gå till anfall i kommentarsfälten, vilka jag stängde av. Inget gott kommer ur sådana kommentarsfält. Det är ett boktips tydligt riktat till vuxna. Ja, Lady Busty och Miss Shameless vänder sig även till en vuxen publik, men då med annat innehåll. Inget konstigt, jag brukar inte ge mina vänners barn ”Lady Chatterleys älskare” att läsa, för jag kan skilja på underhållning för barn och vuxna. Men det kan inte de som blivit väckta av Jonathan Sagers utspel och som nu greppar efter halmstrån.

Snabbt hittar de en bild från en annan ritbok för vuxna jag gav ut några år senare (2016), föreställandes en buktalare med sin docka. Någon väljer att se det som en ”pedofilanstruken” bild och i Twitterflöden och kommentarsfälten på Samnytt frodas hatet, men inte bara mot våra sagoläsande Queens: ”Vi borde bränna dessa böcker, som man gjorde på 30-talet”, skriver någon. En annan svarar ”Vi borde även bränna deras upphovsmän. Varför nöja sig vid bokbål.” Plötsligt handlar det inte längre bara om att stoppa normkritiska sagostunder. Nu handlar det om att förgöra det man själv inte är ”bekväm med”, trots att ingen tvingar på någon något. Det ser jag inte som något annat än ett hot mot kultursektorn, men framför allt mot vår demokrati.