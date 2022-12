Som företrädare för Kommunal håller jag med Arbetsmiljöverket, som nu ska inspektera 70 akutsjukhus i landet på grund av de larm som skickats till dem under de senaste åren. Enligt Arbetsmiljöverket måste arbetsmiljöproblemen åtgärdas på ledningsnivå. Arbetsmiljöverket ställer sig frågan om det finns balans mellan krav och resurser. Det finns det inte, kan jag meddela.

Ett exempel: För att det ska fungera på akutmottagningen på Ystads lasarett där jag jobbar behövs nio undersköterskor per arbetspass som har högsta kompetens. Idag har bara 10 av 28 undersköterskor i arbetsgruppen en sådan bred kompetens, alltså kan ta sig an alla typer av arbetsuppgifter som förekommer.

Det är ett mysterium att Region Skåne inte är mer mån om att vara en bra arbetsgivare och vårdgivare. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, behöver landets kommuner anställa 14 000 undersköterskor och vårdbiträden varje år de kommande tio åren och fram till 2026 behövs det 136 000 undersköterskor. Region Skåne måste ha ett attraktivt erbjudande – eller allra minst en sjyst arbetsmiljö – för att klara den utmaningen.

Men istället väljer Region Skåne allt oftare att hyra in personal. Först var det läkare, sedan sjuksköterskor, nu undersköterskor. De hyrs in via bemanningsföretag som tar arbetsgivaransvar men också skattepengar. Systemet urholkar välfärden och befriar Region Skåne från långsiktigt ansvar.

För att få bukt med problemen föreslår Kommunal:

• Att Region Skåne på allvar tar ansvar för den uppkomna situationen, för personalen och för patienterna.

• Att bemanningen på akutmottagningarna anpassas till de verkliga behoven.

• Att kompetens både ska respekteras och löna sig

SKRIBENTEN

Denise Neal, styrelseledamot i Kommunal avdelning Skåne och undersköterska på akutmottagningen i Ystad

