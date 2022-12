Elpriset tar fart igen i Skåne - dubbelt så dyrt som december 2021

I södra halvan av landet, elområde fyra och tre, landar måndagspriset i snitt en krona högre än under söndagen, på 4:55 kronor per kilowattimme, med enskilda toppar under ett antal timmar på cirka sex kronor. Det är inga rekord, runt månadsskiftet augusti/september var elen som mest uppe omkring 5:70 i Sydsverige i snitt över dygnet.