En ironisk twist är att den moderna fotbollens landslag ofta utlöser känslostormar och en patriotisk partiskhet i befolkningen som ger politiska ledare en oemotståndlig lust att framträda i nationens landslagsdress och färger.

Spelarna har för det mesta bekanta och kolleger i klubblag över hela Europa. De talar flera språk och är nära vänner med spelare i motståndarlagen. Det gör dem olämpliga som avatarer för fotbollschauvinism, eftersom de tillhör den extremt rika och sant kosmopolitiska elit som högerpopulister älskar att hata.

Man kan ändå förstå varför Fifa valde årets slogan ”Fotboll förenar världen”. ”Money makes the world go around” kändes nog onödigt ärligt.

Ian Buruma är författare. Hans senaste bok The Churchill Complex: The Curse of Being Special, From Winston and FDR to Trump and Brexit utgavs av Penguin 2020.

