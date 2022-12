–I de flesta fall får vi betalt för den här tjänsten men det händer också i ömmande fall att vi skänker bort den. När det gäller ukrainska och ryska sjömän tar vi aldrig betalt. Det har vi kommit överens om. De har det nog besvärligt som det är. Vår bild är att de ryska sjömännen inte önskar det här kriget och går de av fartygen så måste de in i armén. Därför stannar många ombord månad efter månad. Det är förfärligt.

Mannen i den neongula jackan under lyftkranen är JP Heath på väg med julklappar till båten.

Det är via en särskild app som JP och Mike kan se vilka fartyg som ankommer Malmö. De kör inte runt på måfå, utan vet på förhand vilka skepp de ska besöka. Nu rullar minibussen vidare mot Frihamnen. Här ligger TR Prince, i full fart att lastas med aluminium. Fartyget har legat vid kaj i några dagar och JP har redan besökt besättningen ett par gånger. Senast förra helgen då han tog med sig halva styrkan ut på utflykt i Skåne.

JP har bråttom och börjar lasta in julklappar i minibussen och vi kör mot Mellanhamnen. Här ligger ett danskt fartyg vid kaj, som just nu lastas med metallskrot. JP har famnen full med olika juldekorationer, bland annat en snögubbe och en chokladask som han bär ombord medan lyftkranen gör ett uppehåll så att han kan passera undertill. Operatören i lyftkranen vinkar. Besöket ombord går snabbt, fartyget ska snart lämna hamnen.

För läsaren kan det nu låta som att sjömansprästens arbete går ut på att köpa in olika varor. Men det är sekundärt, menar han. Det är mötet som är det viktiga. Att gå ombord och få kontakt med människorna. Vem som är kristen och inte, spelar mindre roll. Alla är välkomna att vara i de mässor som JP håller ombord och det är inte ovanligt att katoliker, hinduer och muslimer deltar också, säger han.

Men framför allt är det samtalet, att visa att här finns det någon som bryr sig.

–Det finaste vi kan ge är vår tid. De flesta sjömän förväntar sig inget alls, de är vana vid att folk ser sjömän som ”the rats of the sea”. Men under mina år som sjömanspräst har jag inte träffat några sjömän som bett mig ta dem till platser för droger, alkohol, sexköp eller något annat som fördomarna kan leda en att tro.

JP lägger även ut gudstjänstsfilmer från iland på en Facebooksida om sjömännen vill fortsätta hålla kontakt med Sjömanskyrkan i Malmö. Ibland ses gudstjänsterna av hundratals sjömän över hela världen.