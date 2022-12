Anne Rosengren ursäktar sig och säger att de ganska nyligen flyttat in. Men det syns inte ett spår av någon flyttröra.

–Vi bar in de första sakerna i mitten av oktober. Tidigare bodde vi i ett radhus på Kulladal men vi längtade tillbaka in till stan, säger Peter Rosengren och visar in i det lilla allrummet direkt efter hallen. Ett kvadratiskt rum mitt i lägenheten men med ljusflöde in från vardagsrum och ett blyinflyttat fönster.

–Se här, under fönstret, en platsbyggd bokhylla. Sådana detaljer blir man glad över, säger Anne.