Lyssna: Poddaren som blev lärare och sen byggingenjör

”Honey & the bees” och ”Lyssna tjejer” är två av de skånska poddar som riktat sig mot unga tjejer de senaste åren. En gemensam nämnare är Aya Said som jobbat med bägge poddarna.

Men hon har också arbetat med ”modest Fashion”-utställning på Malmö museer, samtidigt varit lärare och nu omskolat sig till byggnadsingenjör.

Hon tror inte att människor är menade att bara göra en sak i livet.

– Jag ser inte på världen som så att ”okej, nu är vi toppen så nu stannar vi här och njuter av utsikten”. Jag ser världen som massa berg och när jag kommit till en viss bergstopp ser jag massa andra bergstoppar och de vill jag också se, så ”let’s go down again and start climbing”, säger Aya Said i podden ”Malmödarlings”.

Men det har inte varit en lätt resa. Från att ha varit den strikta skolans rebell fick hon långt senare en adhd-diagnos som gav henne en revanschvilja att visa hur hon skulle vilja att skolan tog hand om sådana som henne.

Vad driver Aya Said? Och vilken är nästa bergstopp att bestiga? Lyssna på det senaste avsnittet av Malmödarlings.