Många har bytt vanor och traditioner mot grönare alternativ, som att handla julklapparna second hand och ersätta de traditionella köttorgierna med miljövänligare vegansk helgmat.

En kanadensisk forskningsrapport Buying well-being: Spending behavior and happiness visar att människor som väljer upplevelser och fritid framför materiella ting, säger sig vara lyckligare och nöjdare med sina liv än andra. Upplevelser tycks öka känslan av mening med livet mer än materiella ägodelar, som snabbt kan mista sin tjusning.

Det finns många olika sätt att närma sig ett liv med färre ägodelar. Att gallra i sitt överflöd och välja enkelhet och minimalism är handlingar som bidrar till minskad konsumtion samtidigt som de ökar känslan av att må bra genom att göra något bra.

Självvald enkelhet kan vara att gå ner i arbetstid och minska sitt ekonomiska beroende genom att leva i ett mindre hem, ställa bilen och åka kollektivt eller cykla, köpa begagnat, odla sin egen mat och mycket annat. Enkelhet är inte detsamma som fattigdom. Det är ett medvetet val att leva med färre ägodelar och fokusera på livskvalitet.

Den europeiska studien Does less working time improve life satisfaction publicerades i år i tidskriften Health Economics Review. Resultaten visar att den som yrkesarbetar mindre och drar ner på sin konsumtion är mindre upptagen av modetrender och av att mäta sig mot andra. Många, särskilt i medelklassen, upplever att de har fått större kontroll över sina liv och känner sig mindre stressade.

Hur inkomstspridningen ser ut i olika länder brukar uttryckas i en ginikoefficient, där ett lågt värde betyder mindre inkomstskillnader och ett högt större. Zhang och Churchills studie Income inequality and subjective well being från Kina 2020 visar att människor i samhällen med lägre ginikoefficient upplever sig lyckligare och friskare än människor i samhällen med större inkomstskillnader.