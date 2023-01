Häng med i vår kulturbevakning – gå in under ”Mitt konto” och ”Notisinställningar” i appen och aktivera pushnotiserna för kultur!

Därför blir jag förvånad när jag stöter på Eric Schüldts text i Expressen Kultur (18/12) om samhällets förlorade intresse för konst och kultur. Med avstamp i en medborgarbok från 1960 uttrycker skribenten, som är öppen med sin kristna tro och konvertering till katolicism, den besvikelse många av oss känner inför att värdefulla ideal har blivit undanknuffade under de senaste decennierna. Solidaritet, osjälviskhet, gemenskap, bildning och självutveckling medelst litteratur och konstmusik – vad dassiga dessa saker tycks idag! Alla ska istället bli kända och/eller rika. Stjärnstatus medelst Tiktok eller fotboll är mångas största dröm, självutveckling via fashionabel adress är några andras dröm. All eyez on me, som Tupac uttryckte det redan 1996.