Mikrobiologen Farshid Jalalvand har under pandemin försett oss med upplysande artiklar om virus, deras mutationer och interaktioner med det mänskliga immunförsvaret. De flesta av oss har med tillit till natur- och medicinvetenskapernas preliminära, men ändå välgrundade utsagor, resonerat rationellt, isolerat oss, spritat händerna och låtit vaccinera oss för att undvika virusets verkan och spridning. Nu lämnar Jalalvand sitt forskningsfält, går över i metafysiken och – som respons på Eric Schüldts kulturartikel i Expressen som argumenterar för själens existens – hävdar han att det är farligt att tro på en själ, med argumentet att det är irrationellt att tro ( denna tidning 2/1 ).

Per Runeson är professor i datavetenskap vid Lunds universitet.

Per Eriksson är rektor emeritus vid Lunds universitet.

Jalalvand definierar sig som naturalist – och det står var och en fritt att tro vad den vill – men att tillvaron enbart består av materia och energi är inte vetenskapligt belagt och det kommer inte heller att kunna beläggas. Det finns horisonter av ”icke-vetande”, för att använda filosofen Jonna Bornemarks uttryck, sådant som vi per definition inte kan veta. Och Jalalvand faller just i den fälla som Bornemark varnar för i sin bok ”Horisonten finns alltid kvar”: ”I värsta fall riskerar vetenskapen att omvandlas till scientism, det vill säga en vetenskapstro där man tror att [forskningen] till exempel genom fysik eller biologi, kan ge en kunskap som all annan kunskap kan reduceras till.”

Vi menar att det är bättre att veta att man är troende än tro att man är vetande.