Idag, när drogliberala vindar blåser, krävs ett politiskt ledarskap för både den inhemska politiken och på EU-nivå som kan stå emot den legaliseringstrend som nu även kommit till Europa.

Sveriges nya regering har möjlighet att genomföra förändringar och förstärkningar som gör att färre råkar ut för narkotikans dragningskraft.

All befattning med narkotika, som inte är läkemedels- eller forskningsbaserad, är olaglig i Sverige. Det ger samhället möjlighet att träda in i ett tidigt skede när en ung kille eller tjej kommer i kontakt med narkotika. Inte sällan blir föräldrar under lång tid förda bakom ljuset av sina egna barn innan de förstår att orsaken till barnens beteende hänger ihop med att de använder narkotika. Därför behöver socialtjänsten och skolan ha ett mer strukturerat arbete när det gäller att förebygga att ungdomar börjar med droger.