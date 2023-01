Häng med i vår kulturbevakning – gå in under ”Mitt konto” och ”Notisinställningar” i appen och aktivera pushnotiserna för kultur!

Tv-upplevelse. Kerstin Ekmans roman ”Händelser vid vatten” har efter trettio år blivit tv-serie i regi av Mikael Marcimain. De två första avsnitten ligger ute på SVT Play nu. Min Rolf Lassgård-upplevelse blev så stark att jag genast klickade mig vidare till ”En pilgrims död”, även den på SVT Play.

Återkomst. Plötsligt – efter över tjugo års radiotystnad – damp det ner en ny låt från engelska Everything But The Girl med tillhörande dansvideo från snabbmatshak. ”Nothing left to lose” är en fin start på musikåret.

Rörelse. ”Frihetsreform” kallar Moderaterna det, att dansförbudet på svenska etablissemang hävs efter 67 år. ”Skämskudde på”, säger jag och fasar för när landets alla David Brents får feeling frampå nattkröken.