Dömd sexköpare hotade att skära socialsekreterare i bitar

28-åringen ansökte om försörjningsstöd i slutet av år 2021, efter att han förlorat sitt jobb.

Handläggaren påtalade flera gånger via telefon och epost vilken typ av handlingar som 28-åringen skulle skicka in, utan att det skedde.

Istället övergick mannen till att hota att söka upp kvinnan på hennes arbetsplats.

”Hej sluty bitch U did all this to me. And u will see the reaction I will fuck u and the new motherfucker but that was ll u Wait 4 the response U sluty hoe bitch I will tear u up to the parts and fuck ur social and police”, skrev mannen bland annat i ett e-brev.