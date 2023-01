Sårbarheten för järnvägstrafik mellan Sverige och Danmark och vidare ner till Kontinenten har ökat påtagligt. Tidigare fanns tågförbindelsen Helsingborg – Helsingör, men den lades ner liksom överfarten Trelleborg – Sassnitz. Även en mindre störning i tågförbindelsen över bron lamslår all järnvägstrafik väster- och söderut.

Kollektiv persontrafik på räls då? Visst vore det käckt med en metro för den skulle ju ge oss lite storstadskänsla och då lever Malmö upp till att bli en verklig förstad till Köpenhamn. Vi tillhör ju liksom hela Skåne och Halland Greater Copenhagen.

Fast några MEN. Köpenhamns metro är till början med obemannad. Vem vill åka två mil på Öresunds botten i obemannade tåg? För många är klaustrofobi bara förnamnet vid all färd under vatten och vilka möjligheterna till evakuering finns vid en incident midsunds? Visserligen dyker både tåg och bilar ner i en tunnel vid färd via Öresundsbron, men bara en kortare sträcka. Dessutom kör Öresundståg idag från flera andra orter över till Köpenhamn. Ska sådana passagerare då byta till metro?

Sen detta tal om ökad arbetsmarknad och fler jobbtillfällen som ett argument för en metro. Låter bra men tänker man efter är det nationalekonomiskt ur svensk perspektiv inte lika rosenrött. Med den universitetsutbildade arbetskraften som kan få högavlönade jobb i Köpenhamn försvinner investeringen som det svenska samhället gjort. En högskoleutbildning kostar svenska staten 250 000 – 500 000 kronor. Den investeringen borde rimligtvis förränta sig i Sverige men skatteintäkterna tillfaller nu danskarna enligt gällande skatteregler. Såklart. De omvända anställningarna är mycket få i jämförelse.