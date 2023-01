Det finns ju en viss logik i att låtar som ”Final Countdown” (Europe), ”The winner takes it all” (Abba) och ”We are the champions” (Queen) blivit segerlåtar på idrottsarenorna.

Men vi får ta historien från början för att förstå hur ”Sweet Caroline” kunnat ta över så i idrottens värld.

Året var 1969. Neil Diamond skrev en sång tillägnad hustrun Marcia. Men namnet klickade inte i texten. Då fick sångaren syn på en bild på en ridande Caroline Kennedy, dotter till John F Kennedy, på omslaget till magasinet Life. Och så var det klart.

Låten blev en singelhit, så stor att man fick pressa om upplagan av hans senaste LP för att få med den där.

Mer än så hade det kanske inte varit, om inte en kvinna vid namn Amy Tobey 28 år senare (1997) haft en vän som precis fått en dotter och döpt henne till Caroline. Amy Tobey var ansvarig för musiken på Boston Red Sox baseballmatcher och spelade Neil Diamonds gamla låt för att hedra henne. Möjligen hade hon hört den spelas vid Boston Colleges basket- och fotbollsmatcher.