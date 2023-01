– Blue är en ganska kort och kärnfull skiva, så fokus ligger på den innan pausen, med en mindre orkester och mer naket och intimt. Andra halvan blir med full orkester och blandade Joni Mitchell-låtar som berört mig och som passar för sångarna. Varken Christian eller Sarah hade lyssnat så mycket på Joni Mitchell tidigare, och det är roligt med röster som kommer in från ett annat håll när man ska hylla en artist. Man får en fräsch attityd och är inte fast med en massa bagage om hur låtarna ska vara. Det kändes också roligt att få in Christian, det är sällan man hör män sjunga Joni Mitchells låtar.

Solisterna som ska tolka Joni Mitchell är Sarah Klang, Sofia Karlsson och Christian Kjellvander. Konserten heter Blue & Beyond, och är uppdelad i två avdelningar, berättar Martin:

"Det kändes också roligt att få in Christian, det är sällan man hör män sjunga Joni Mitchells låtar", säger Martin Schaub om Christian Kjellvanders medverkan.

Det är roligt med röster som kommer in från ett annat håll när man ska hylla en artist

"Det är en så ikonisk skiva som betytt oerhört mycket för generationer av låtskrivare", säger Martin Schaub om Joni Mitchells album Blue som ska tolkas under hyllningskonserten.

Att konserterna blir av först 2023 beror förstås på pandemin, men Martin Schaub har istället hunnit tjuvstarta lite med Malmö Live. Förra året gjorde han ett arrangemang till hyllningskonserten till Marie Fredriksson, men han har ännu inte stått framför Malmö SymfoniOrkester.

– Det ska bli fruktansvärt roligt att få träffa MSO för första gången, och jag tror att det blir ett väldigt spännande och roligt möte. Jag har försökt att ha respekt för Joni Mitchell, men samtidigt vara lite respektlös. Jag är faktiskt ganska nervös för projektet, för Joni Mitchell har gjort två orkesterskivor själv som är helt fantastiska, så ribban är hög. Jag har låtit bli att lyssna på dessa under de senaste fyra åren just för att det är svårt att toppa dem, jag får hitta en egen take på det, helt enkelt.