Eva Rydberg får Sydsvenskans kulturpris: ”Jag är en väldigt enkel artist”

Häng med i vår kulturbevakning – gå in under ”Mitt konto” och ”Notisinställningar” i appen och aktivera pushnotiserna för kultur!

Under sommaren kommer hon att göra sin sista säsong som stjärna och direktris på Fredriksdalsteatern, som hon tog över efter Nils Poppe 1994. Det ska bli skönt att slippa femtio-sextio graders värme de varmaste sommardagarna eller när det regnar in från sidan. Det ska också bli skönt att varje dag slippa gå igenom hela sitt manus, alla sina sångnummer, alla danssteg, först en gång hemma och sedan en gång på teatern – detta innan hon går in på scenen. ”Det är vägen till scenen som har börjat bli jobbig på gamla dagar.”

Hon har dock inga planer på att sluta arbeta. Tvärtom hoppas hon kunna filma mycket mer framöver.

– Jag har fått många fina erbjudanden genom åren, men inspelningarna har ju alltid legat i maj när vi repeterar eller på sensommaren när vi är på väg att flytta föreställningen till Stockholm eller Malmö. Men nu så! Det ska bli så kul att filma!

Inget ord återkommer så ofta när man pratar med Eva Rydberg som ”kul”. Kul för publiken, kul för henne själv. Det är den självklara drivkraften och har så varit sedan starten.

– Jag älskar mitt yrke. Få folk att skratta och må bra. Jag brukar säga att jag är en väldigt enkel artist. Jag vill inte vara känd. Det enda jag vill är att stå på scen eller framför en kamera – men det älskar jag!