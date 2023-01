Hur mycket kan man tjäna på att återvinna värmen i frånluften?

Fråga: Hej, jag har en fundering. Hur stor effekt får FTX, det vill säga frånluftsåtervinning, jämfört med till exempel luft/vattenvärmepump i insparade kilowattimmar? Varje person i ett hushåll genererar ju 150–200 watt via sin kroppsförbränning, som inte behöver genereras av annan värmekälla. På vår FTX-kontrollpanel står det ibland upp till 94 procents återvinning vid riktigt kall väderlek. 6 procents tillförd effekt? Dessutom har vi märkt att vi behöver färre sömntimmar och sparar cirka en timmes sömn per natt, det vill säga 365 fler vakentimmar per år.