Detta hände när du sov.

Minst tio personer saknas efter det att ett fraktfartyg under natten sjönk i havet mellan Japan och Sydkorea. Tolv besättningsmedlemmar har räddats, men bara en av dem uppges ha varit vid medvetande. Inga dödsfall har dock bekräftats.

Nordkoreanska myndigheter har beordrat en fem dagar lång nedstängning av huvudstaden Pyongyang på grund av sjukdomsspridning. Stadens invånare måste hålla sig hemma mellan onsdag och söndag och under den tiden testas för feber flera gånger om dagen, rapporterar sydkoreanska NK News.

– Det hjälper vår återförening med europeiska institutioner, säger presidenten under sitt dagliga tal.

En ny singel släpptes under natten postumt av rapparen Nils Grönberg, mer känd under artistnamnet "Einár", som sköts till döds hösten 2021. Låten "Du & jag" handlar om villkorslös ung kärlek och spelades in den 23 september, drygt en månad före Einárs död.