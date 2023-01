Experter: Minst en miljon coviddöda i Kina

Bara personer som avlidit på sjukhus med konstaterad coronavirussjukdom räknas med i den offentliga statistiken från Kina, vilket gör att siffran inte går att jämföra med andra länders rapporterade dödsfall. I början av januari kritiserade Världshälsoorganisationen (WHO) vad man kallade Kinas "mycket snäva" definition av dödsfall kopplade till covid-19.

Kina rapporterar 12 658 dödsfall i coronaviruset under veckan mellan den 13 och 19 januari, en siffra som ska läggas till de närmare 60 000 dödsfall som myndigheterna har rapporterat från de första fem veckorna sedan nollcovidpolitiken övergavs i början av december. Siffran är betydligt högre än de 5 000 dödsfall som tidigare rapporterats i landet sedan pandemin började, men avsevärt lägre än oberoende experters bedömningar.

– 2022 sjönk befolkningsantalet i Kina för första gången sedan "det stora språnget", ett tapp på 850 000 människor. De kommer att förlora minst så många de kommande veckorna med covid, främst väldigt gamla människor som inte är fullvaccinerade, säger han till The Guardian.

Enligt professor Robert Booy, barnläkare för infektionssjukdomar vid University of Sydney i Australien, hamnar dödssiffran förmodligen någonstans mellan 600 000 och en miljon. Enligt honom och flera andra experter spred sig viruset förmodligen redan mycket mer än vad som tidigare varit känt redan innan restriktionerna hävdes i december.

Resandet under det kinesiska nyåret räknades före pandemin till en av världens största årliga folkförflyttningar. Nu när resandet är i gång efter att coronarestriktionerna lyfts befaras det bidra till smittspridning.

Brittiska hälsoriskanalysföretaget Airfinity bedömer att dödstalet i Kina kan nå en topp runt 36 000 per dag under det kinesiska nyårsfirandet som inleddes den 21 januari och fortsätter till den 5 februari, rapporterar AFP. Under firandet reser tiotals miljoner människor i landet för att äntligen träffa sina anhöriga efter nollcovidpolitikens stränga nedstängningar.