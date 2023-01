Häng med i vår kulturbevakning – gå in under ”Mitt konto” och ”Notisinställningar” i appen och aktivera pushnotiserna för kultur!

Nästa dag riktar Zelenskyj sina ord direkt till Europas folk. Det är ett krig mot Europa Ryssland har inlett, förklarar han. ”Ryssland vill söndra och härska Europa, precis som det försöker söndra och härska Ukraina idag.”

Sedan krigets första timmar har Zelenskyj gjort det han är bäst på. Han har kommunicerat, argumenterat – och lyckats övertyga stora delar av omvärlden om att detta inte bara är Ukrainas krig, att vi måste hjälpa Ukraina inte bara för Ukrainas skull, utan även för vår egen skull.

De tal av Volodymyr Zelenskyj som han själv samlat i denna bok är till stor del riktade till omvärlden. De syftar till att visa upp Ukraina som en del av den västliga värdegemenskapen.

Budskapet är klart och starkt, ibland så starkt att retoriken får överhanden över nyanserna. Inför det israeliska parlamentet talar Zelenskyj om hur sammanflätade ukrainarnas och judarnas historia alltid har varit, han talar om massavrättningarna av judar i Babij Jar och säger att ukrainarna räddade judar. Han nämnder dock inte att ukrainare även massakrerade judar.

Det kanske inte är läge för alltför mycket nyanser under brinnande krig, när varje enskilt tal inför utländsk publik framför allt syftar till att få in mer pengar och vapen för att stoppa det ryska angreppet. Men när budskapet hamras in i tal efter tal blir det till slut övertydligt för läsaren.