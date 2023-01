Malmö FF:s första match under Henrik Rydström slutade med 2–0-seger mot den danska ligasexan Randers. På fredagen var det dags att ta sig an danska ligaledaren, FC Nordsjälland. Efter en helt mållös första halvlek smög Nordsjälland in matchens första mål i början av andra. Någon kvittering kom inte och Malmö FF förlorade årets andra träningsmatch med 0–1.