Under 2022 ökade antalet remisser till vår klinik. Vi kunde inte ta emot alla. Ofta är problemen så stora att barnen behöver få behandling under narkos – något som det är stor brist på. I Skåne får förskolebarn som måste ha sådan vård vänta runt sex månader innan de kan få hjälp. Och det är en verklighet som regionen delar med resten av landet.

När vi träffar barn som har tandvärk och deras familjer pratar vi om matvanor. Genomgående möts vi av berättelser om läsk och saft som står på bordet nästan varje dag. Barnen äter lösgodis, kakor och annat sött flera gånger i veckan. Familjerna vet att det är fel, men ändå blir det så. Man kan undra varför. Men faktum är att kunskapen om vad som är goda matvanor varierar.

Många saknar tid att laga bra mat. Samtidigt erbjuder affärerna ett enormt utbud av sockerrika produkter, ofta på framskjutna platser och tillgängliga dygnet runt. Sedan är det förstås också priset – många sockerrika produkter är billiga.

WHO rekommenderar att högst 10 procent av energin i det vi äter och dricker ska komma från socker, för att minska risken för karies ska den ligga under 5 procent. För en vuxen motsvarar 5 procent av energiinnehållet 25 gram socker eller knappt 8 sockerbitar per dag. För en 5-åring betyder det högst 6 bitar, motsvarande en halv burk läsk.

Att hoppas på att sänkta sockernivåer i livsmedel ger stora hälsoeffekter räcker inte. Det behövs fler incitament som gör att människor väljer att stoppa bättre produkter i sina matkassar.