Obemannade metrotåg har prövats i danska metron under flera år och fungerar utmärkt. Eventuella incidenter med Öresundsmetron under färden under sundet, underlättas ju inte av att det medföljer en förare. Den hjälp som eventuellt behövs kan ju hanteras via ledningscentral och tunnel-mynningarna. Även tågvärdar kan användas vid behov.

3. Med den universitetsutbildade arbetskraften som kan få högavlönade jobb i Köpenhamn försvinner investeringen som det svenska samhället gjort.

En ökad integration och större rörlighet på arbetskraft skulle enligt insändaren ”dränera” Sverige på universitetsutbildad arbetskraft. Malmö har en arbetslöshet på över 12 procent mot ett rikssnitt på 6,7 procent. Köpenhamn har motsvarande behov av arbetskraft. Behovet består bara delvis av universitetsutbildade utan består till största delen av jobb i butik, restaurang eller i andra serviceyrken. Universitetsutbildade i Skåne behövde ofta flytta till Stockholm för sitt första jobb. Arbetsmarknaden i Storköpenhamn ökar sannolikheten för att ungdomarna stannar kvar i regionen. Det vore en ”perfekt matchning ” om vi kunde få fler Malmöbor att börja pendla till Köpenhamn. Då krävs bättre förbindelser (Öresundsmetron) men även färre gränshinder.