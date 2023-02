Häng med i vår kulturbevakning – gå in under ”Mitt konto” och ”Notisinställningar” i appen och aktivera pushnotiserna för kultur!

Frida Orupabo, ”Turning” (2021). Tapet / Wallpaper. Orupabos verk finns representerade på Tate i London, Guggenheim i New York och flera andra stora institutioner.

Kudzanai Chiurais verk ”Radio Freedom”, som fått sitt namn efter ANC:s illegala radiostation i Sydafrika. Hans verk har tidigare bland annat visats på MoMA i New York.

Zimbabwiske Kudzanai Chiurais (f 1981) omfattande verk ”The Library of things we forgot to remember” är ett ljud- och bildarkiv som samlar uttryck för svart motstånd, solidaritet och kollektivism – inte minst i form av ett hundratal vinylskivor med bland annat chimurenga-musik från Zimbabwe och sydafrikanska kampsånger. Ett verk i verket är radiostationen ”Radio freedom” – en typ av gerillaradio som hade en avgörande roll i kampen för frigörelse. Här kan man lyssna på inspelningar och läsa handskrivna anteckningar, till exempel om mordet på Patrice Lumumba 1960 (men skedde det inte 1961?) och FN:s deklaration om självständighet åt koloniserade länder och folk 1960. Samlingen åtföljs av en poetisk text av Chiurai, som jag tolkar som ett uttryck för tomhet: Frihetskampen skapade mening och en gemenskap som var världsomspännande – hur kan man idag tänka framåt?