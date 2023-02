Ingen pension för guldhästen än: ”Känns han bra sätter vi en plan”

Med i lastbilen finns Christian K, Raadbjerg's Bahia, Touch of Diamond och All In.

Men det är inte säkert. Peder Fredricson tänker låta hästen själv bestämma när han vill avsluta karriären.

– Jag ska hoppa honom i Helsingborg och sedan i Borås också och se hur han känns. Känns han bra på de två tävlingarna så sätter vi en plan. Skulle han inte kännas så bra så får vi ta ställning till det då helt enkelt.

Senaste tävlingen de gjorde ihop var i oktober i Riyad. Innan dess var det VM där de var med och red hem lagguldet, men i deras sista runda i lagfinalen blev det tre rivningar och de missade den individuella finalen.

Har du kunnat analysera vad det var som gick snett där?

– Nej, inte riktigt faktiskt. Det har jag inte gjort.

Även om All In snart går i pension så finns det hopp om framtiden. Nyligen fick All In en lillasyster som fått namnet ”Fall In Love”.

Är det någon som du hoppas på ska flytta in i ditt stall?

– Ja, då får jag hålla stövlarna på riktigt länge. Det är en bra motivation för framtiden, säger Peder Fredricson och skrattar.