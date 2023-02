Andäktig stämning när superduon intog Helsingborg

Det var packat i Helsingborgs ridhus vid fyratiden på söndagseftermiddagen. Helsingborgs Fältrittklubb hade lyckats få olympiske mästaren Peder Fredricson att göra sin säsongsdebut i deras hemmabana. Fredricson och All In ställde upp i 1.40 hoppningen i Helsingborg Vinter Grand Prix. Det var uppenbarligen en speciell stund för många, man hade hört en stigbygel falla mot sanden under duons felfria ritt.