I foajén spelas det musik och en svag härlig doft av pannkakor sprider sig mellan de förväntansfulla besökarna. Här finns mycket att hitta på före konserten, Nalles pysselhörna, och Nallesväng där sångglada pedagoger värmer upp med klapp och sång före konserten. Det är fullt fart i den unga publiken. Här finns mycket att spana in!

Här är allt kul som händer innan konserten - allt från pannkakor till pyssel

Maia, som snart fyller 5 år, är på Malmö Live tillsammans med sin mamma Caroline Carlsson och sin isbjörnsnalle. Det är andra gången de går på Nallekonsert, första gången var julkonserten. Nu är hon spänd på hur dagens konsert ska bli. Hemma lyssnar de inte så jättemycket på klassisk musik, bortsett från att Maia under en period brukade somna till filmmusiken till Pirates of the Caribbean.