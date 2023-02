Även om det är sant att många, om än inte majoriteten, av eleverna vill ha mer kött i skolmaten så behöver det inte betyda att den vegetariska eller pescetarianska dieten borde strykas. Man måste ta hänsyn till att just nu så växer den vegetariska dieten kraftigt, inte bara i Sverige.

Man måste också räkna in lågkonjunkturen och den höga inflationen, som inte bara påverkat Malmö utan hela Sverige. Det har gjort att matpriserna är skyhöga.

Vad är då svaret på frågan?

Det enkla svaret är att staten borde ge mer pengar till kommunerna och satsa mer på utbildningen.

Jag tycker att skolrestaurangerna borde fortsätta att satsa på kvalitet och på det ekologiska. Att satsa grönt minskar koldioxidutsläppen stort, utsläppen har gått ifrån 1.63 kg CO2 per kg inköpt livsmedel till bara 1.30 kg CO2 idag. Samtidigt som all kritik mot skolmaten är det också intressant att andelen mat som slängs faktiskt har minskat från 13 procent av all mat 2018 till en historiskt låg andel på 7 procent nu.

Julian Wahlgren, högstadieelev i Malmö