Resandet nästan lika högt som före pandemin

2,1 miljoner resenärer reste via någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige under årets första månad. Bara via Arlanda reste fler (1,4 miljoner) än antalet som reste över huvud taget i januari 2022.

"För de kommande månaderna är osäkerheten fortsatt betydande, men vi förväntar oss ändå en reseintensiv sommar och förbereder oss därefter", säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia, i ett pressmeddelande.